Genoa, Gollini si opera: il comunicato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il momento no in casa Genoa continua. Ennesimo infortunio per Gilardino che dovrà rinunciare a Pierluigi Gollini nel prossimo match in programma sabato pomeriggio contro il Bologna. Il portiere del Genoa sarà sottoposto ad asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra nella giornata di giovedì. Difficile, a questo punto, immaginare che possa esserci sabato pomeriggio contro il Bologna. Al suo posto a difendere i pali dovrebbe esserci Leali. Questo il comunicato del club: “Genoa comunica che Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità”. Intanto brutte notizie anche sul fronte de Winter. .com - Genoa, Gollini si opera: il comunicato Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il momento no in casacontinua. Ennesimo infortunio per Gilardino che dovrà rinunciare a Pierluiginel prossimo match in programma sabato pomeriggio contro il Bologna. Il portiere delsarà sottoposto ad asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra nella giornata di giovedì. Difficile, a questo punto, immaginare che possa esserci sabato pomeriggio contro il Bologna. Al suo posto a difendere i pali dovrebbe esserci Leali. Questo ildel club: “comunica che Pierluigiverrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità”. Intanto brutte notizie anche sul fronte de Winter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Gollini si opera per una "neoformazione adiposa" : cos'ha e quando torna in campo - Pierluigi Gollini, portiere del Genoa, si ferma e finisce sotto i ferri. Lo ha comunicato la società rossoblù con queste, difficili parole:... (Calciomercato.com)

Genoa - stop per Gollini : giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù - The post Genoa, stop per Gollini: giovedì intervento chirurgico per il portiere rossoblù appeared first on SportFace. Un altro stop in casa Genoa. In un comunicato ufficiale il club infatti ha reso noto quanto segue: “Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a ... (Sportface.it)

PAGELLE Atalanta Genoa - TOP e FLOP del match : Retegui monumentale - male Gollini - PAGELLE ATALANTA GENOA: LE VALUTAZIONI DEL MATCH ATALANTA: Carnesecchi 6, Hien 7, de Roon 8, Kolasinac 7, Bellanova 6, […]. I TOP e i FLOP del match valido per la giornata di Serie A 2024/25: pagelle Atalanta Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Genoa, valida per la giornata del campionato di Serie A 2024/2025. (Calcionews24.com)