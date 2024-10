Cityrumors.it - Flavio Briatore, decisione a sorpresa: accordo ad un passo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)con il suo ritorno in Formula 1 è pronto a lasciare una delle sue attività. La trattativa per la cessione è in dirittura d’arrivo La Formula 1 è rientrata nella vita diormai da qualche mese. Dopo un lungo periodo di assenza, l’imprenditore ha deciso di ritornare in un mondo che gli ha dato tante soddisfazione con il ruolo di superconsulente dell’Alpine. Un impegno a cui l’ex team manager vuole dedicare ancora più tempo.(Ansa) – cityrumors.itDa qui ladi abbandonare una delle sue attività. Come riferito da Il Giornale,sarebbe intenzionato a cedere uno dei marchi che hanno caratterizzato i suoi ultimi anni. “Ormai sono assorbito dalla Formula 1 – l’ammissione dell’imprenditore – che ho preferito mettere il mercato sul gruppo“.