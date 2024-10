Fiamme Gialle Karate, Avanzini è oro eccezionale a Jesolo. Pergolesi stacca un magnifico bronzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ostia, 16 ottobre 2024 – Tra le 15 medaglie vinte ai Mondiali Giovanili di Karate dall’Italia a Jesolo (leggi qui) spiccano anche l’oro di Matteo Avanzini, che è salito sul podio nei +84kg del kumite e il bronzo di Asia Pergolesi, che ha strappato il terzo posto nei 68kg, ancora nel kumite. Gli atleti delle Fiamme Gialle scrivono la storia della disciplina, nella classe Under 21, e puntano ad altri e grandi traguardi. Entrambi, con al collo gli ori europei giovanili, vivono e si allenano al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle di Castelporziano, seguiti da Coach Maniscalco e Loria. Foto Fijlkam/fijlkam.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ostia, 16 ottobre 2024 – Tra le 15 medaglie vinte ai Mondiali Giovanili didall’Italia a(leggi qui) spiccano anche l’oro di Matteo, che è salito sul podio nei +84kg del kumite e ildi Asia, che ha strappato il terzo posto nei 68kg, ancora nel kumite. Gli atleti dellescrivono la storia della disciplina, nella classe Under 21, e puntano ad altri e grandi traguardi. Entrambi, con al collo gli ori europei giovanili, vivono e si allenano al Centro Sportivo delledi Castelporziano, seguiti da Coach Maniscalco e Loria. Foto Fijlkam/fijlkam.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

