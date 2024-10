Tvplay.it - DI LIVIO: “OGGI LEAO NON E’ UN CAMPIONE. LAUTARO PALLONE D’ORO? DEVE FARE DI PIU’. TRA THEO HERNANDEZ E DIMARCO, ECCO CHI PRENDO”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Angelo Diè intervenuto ai microfoni di TvPlay e ha discusso di tanti temi, tra cui la Juventus di Thiago Motta,e ilMartinez “JUVE-LAZIO OCCASIONE PER DOUGLAS LUIZ” – “Douglas Luizsfruttare l’occasione contro la Lazio, mi aspetto una grande prova di carattere da parte della Juventus. Credo che giocherà Locatelli a centrocampo, Cambiaso potrebbe giocare alto. Il terzino sarà Cabal. Se non gioca Douglas, allora a Thiago Motta non piace. Negli undici la Juve è una buona squadra. Fagioli resterà un po’ a riposo dopo la Nazionale. La Lazio è una squadra quasi perfetta” “SI FA TANTA TATTICA, MA A ME SOFFOCAVA” – “Per me Sacchi è un maestro di calcio, ma per come sono fatto io molta tattica mi soffocava.si lavora tanto sulla tattica, ma io ero un po’ contro.