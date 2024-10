Ilfattoquotidiano.it - Dario Morello mette ko i luoghi comuni sulla boxe: “Troppo attaccata alla tradizione, ci sono evidenze scientifiche e studi nuovi. Usiamoli”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), il personaggio più mediatico dellaitaliana per la capacità di fare numeri sui social anche al di fuori dell’argomento sportivo, è un ottimo pugile. “Ottimo pugile grazie al cazzo, ventitré vittorie in carriera e una solo sconfitta”. Lei è anche il pugile più antipatico d’Italia? “Più che altro detesto dire cose che non penso”. In questa intervista, impegnato il 16 novembre nella riunione all’Allianz Cloud di Milano, sfaterà alcunisul pugilato. E a dire il vero anche con molta disponibilità, senza dimostrarsi per nulla sgradevole. A 31 anni, è quasi saggio. Come sta andando la preparazione per l’incontro contro Felice Moncelli? “stato fermo più del solito, oltre due mesi, dopo il match con Chiancone, per un problema al dito e per l’operazionecervicale. Successivamente c’è stata una fase di carico maggiore nella preparazione”.