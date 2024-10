Laprimapagina.it - Consegnato a Rino Logiacco un’attestato di Civica Benemerenza

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Varapodio – In una calda ed afosa giornata estiva il sindaco Orlando Fazzolari consegna un Attestato dial Console Onorario di Wikipoesia,Rosario, Presidente Fondatore dell’Accademia Socio Culturale “la Fenice” per il contributo dato alla città con la mostra/concorso di poesie, finalizzato alla valorizzazione e crescita socio culturale alla cittadina di #varapodio, per l’impegno profuso all’inclusione della stessa nel sito online della Repubblica dei Poeti su #wikipoesia, vanto e prestigio per il comune. .. vogliamo dire che cosa è “l’ATTESTATO di” ..