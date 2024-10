Lanazione.it - Cisl e Uil: "Notizia appresa dalla stampa"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nomina del nuovo comandante della polizia municipale di Siena Alessandro Rossi ha provocato subito reazioni. Che non riguardano le qualità e la professionalità del nome scelto, tutt’altro. Quanto le modalità scelte per comunicare la novità da palazzo pubblico. "LaFp e la Uil Fp Siena accolgono con favore la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale che andrà a ricoprire la sua funzione con il giusto incarico dirigenziale. Ad Alessandro Rossi il migliore augurio per un percorso di crescita all’interno del Corpo", sottolineano laFp Siena e la UilFp Siena a proposito appunto della nomina del nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale di Siena a seguito della selezione svolta. INcarico che avrà la durata di tre anni. "Dobbiamo tuttavia evidenziare tutto il nostro rammarico su come laè stata comunicata dal Comune di Siena.