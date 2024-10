Canone tv scontato a 70 euro anche nel 2025, l’annuncio di Giorgetti in conferenza stampa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Canone Rai resterà “scontato” di 20 euro anche per il 2025. Ad anticiparlo, se tutto sarà confermato dopo il passaggio in Parlamento della prossima Legge di bilancio, è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa di presentazione della bozza della Manovra 2025. Vediamo dunque come funzionerà la tassa sulla tv il prossimo anno. Canone tv In occasione della conferenza stampa di presentazione della bozza della Manovra 2025 approvata dal governo Meloni il 15 ottobre, a un giornalista che gliene chiedeva conto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che non ci saranno modifiche rispetto allo scorso anno per il Canone Rai. Dunque, tradotto, significa che anche per il 2025, a differenza di quanto previsto prima, il Canone tv ammonterà a 70 euro anziché 90. Quifinanza.it - Canone tv scontato a 70 euro anche nel 2025, l’annuncio di Giorgetti in conferenza stampa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IlRai resterà “” di 20per il. Ad anticiparlo, se tutto sarà confermato dopo il passaggio in Parlamento della prossima Legge di bilancio, è stato il ministro dell’Economia Giancarlodurante ladi presentazione della bozza della Manovra. Vediamo dunque come funzionerà la tassa sulla tv il prossimo anno.tv In occasione delladi presentazione della bozza della Manovraapprovata dal governo Meloni il 15 ottobre, a un giornalista che gliene chiedeva conto, il ministro dell’Economia Giancarloha annunciato che non ci saranno modifiche rispetto allo scorso anno per ilRai. Dunque, tradotto, significa cheper il, a differenza di quanto previsto prima, iltv ammonterà a 70anziché 90.

