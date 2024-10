Calciomercato Milan, Domenico Berardi l’alternativa a Skov Olsen. Il piano di Moncada (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada in cerca di un esterno: oltre a Skov Olsen piace Domenico Berardi, in uscita dal Sassuolo. Il piano Domenico Berardi è nuovamente nel mirino della dirigenza rossonera. L’attaccante esterno del Sassuolo ha finalmente recuperato dal brutto infortunio al tendine d’Achille rimediato lo scorso marzo. L’azzurro campione d’Europa si è, quindi, rimesso in carreggiata e sta ritrovando la giusta condizione fisica. E’, però, molto difficile che una volta raggiunto il pieno recupero, il 30enne originario di Cariati possa restare in Serie B. Ecco che, quindi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla pista Skov Olsen, in casa Milan, c’è da tenere a mente il nome dell’esterno offensivo del Sassuolo, che potrebbe portare grande esperienza nel club di via Aldo Rossi. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Domenico Berardi l’alternativa a Skov Olsen. Il piano di Moncada Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), Geoffreyin cerca di un esterno: oltre apiace, in uscita dal Sassuolo. Ilè nuovamente nel mirino della dirigenza rossonera. L’attaccante esterno del Sassuolo ha finalmente recuperato dal brutto infortunio al tendine d’Achille rimediato lo scorso marzo. L’azzurro campione d’Europa si è, quindi, rimesso in carreggiata e sta ritrovando la giusta condizione fisica. E’, però, molto difficile che una volta raggiunto il pieno recupero, il 30enne originario di Cariati possa restare in Serie B. Ecco che, quindi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre alla pista, in casa, c’è da tenere a mente il nome dell’esterno offensivo del Sassuolo, che potrebbe portare grande esperienza nel club di via Aldo Rossi.

