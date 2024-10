Boom di partenze di Bmw dal porto: “Diecimila nel 2023” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ravenna, 16 ottobre 2024 – “Nel 2023 sono partite dal porto di Ravenna 10mila auto del brand Bmw, che arrivano dal mercato tedesco via treno. Quest’anno ne prevediamo 18mila e puntiamo a raddoppiarle nel 2025, quando saranno disponibili nuove aree e potremo sviluppare anche l’importazione”. Questo l’impegno preso da Maximilian Altmann e Massimo Ringoli, amministratori delegati delle società di logistica Ars Altmann e Asia, che annunciano anche l’aggiunta di 2mila vagoni ferroviari ai 3.500 già in dotazione “perché puntiamo moltissimo sullo scalo ravennate, questa non è una promessa, è un fatto”. Ilrestodelcarlino.it - Boom di partenze di Bmw dal porto: “Diecimila nel 2023” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ravenna, 16 ottobre 2024 – “Nelsono partite daldi Ravenna 10mila auto del brand Bmw, che arrivano dal mercato tedesco via treno. Quest’anno ne prevediamo 18mila e puntiamo a raddoppiarle nel 2025, quando saranno disponibili nuove aree e potremo sviluppare anche l’importazione”. Questo l’impegno preso da Maximilian Altmann e Massimo Ringoli, amministratori delegati delle società di logistica Ars Altmann e Asia, che annunciano anche l’aggiunta di 2mila vagoni ferroviari ai 3.500 già in dotazione “perché puntiamo moltissimo sullo scalo ravennate, questa non è una promessa, è un fatto”.

