Atp Stoccolma, Berrettini fuori al secondo turno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno del ‘BNP Paribas Nordic Open’, Atp 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Kungliga Tennishallen’ di Stoccolma, in Svezia. Il tennista romano, numero 42 al mondo, ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker, numero 317 del ranking, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-4 in un’ora e 49? di gioco. Lapresse.it - Atp Stoccolma, Berrettini fuori al secondo turno Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Matteoesce di scena aldel ‘BNP Paribas Nordic Open’, Atp 250 dotato di un montepremi di 690.135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Kungliga Tennishallen’ di, in Svezia. Il tennista romano, numero 42 al mondo, ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker, numero 317 del ranking, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-4 in un’ora e 49? di gioco.

LIVE Berrettini-Stricker 6-7 - 4-6 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : il romano si arrende con rimpianti al Nextgen svizzero - 40-40 Seconda slice e rovescio appoggiato di là. poi comoda chiusura a rete. 30-30 Passa in corsa di dritto il romano! 30-15 Peccato il passante di Berrettini, che si stampa sul nastro. 15-0 Fuori misura stavolta di dritto lo svizzero. 30-0 In rete il recupero di dritto del romano. 15-30 Doppio fallo (6°). (Oasport.it)