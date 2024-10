Sport.quotidiano.net - Apl, rimonta perfetta e 5 in doppia cifra:. Gorgonzola si arrende

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un primo turno di Serie C avarissimo di soddisfazioni per la pallacanestro brianzola, si sbloccano in tre alla seconda giornata. E viene salutata con grande soddisfazione in casa Apl la vittoria del “nuovo corso“ all’insegna dei giovani (età media abbassata di circa 6 anni rispetto all’anno scorso) e di Alessandro Galli in panchina. Ma è servito un grandissimo quarto periodo per strappare il referto rosa. La Nuova Argentiatocca il massimo vantaggio di 12 lunghezze al 25’ ma nulla può contro la rabbiosa reazione della Galvi che piazza un quarto finale da 35 punti (contro i 15 degli avversari) e si porta a casa la vittoria numero uno dell’anno. Cinque uomini inper Galli a partire dai 18 punti dell’azzurro Lele Villa (foto), i 17 di Ciccarelli, i 13 di Ganna e i 10 a testa di Raffaldi e Brambilla.