Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli". Lo annuncia il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota, esprimendo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – ", direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a, a seguito di un, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli". Lo annuncia il ministro della Cultura,Giuli, in una nota, esprimendo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Malore a Francoforte - Alessandro Campi ricoverato in ospedale" - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con una nota di "solidarietà e vicinanza" dà notizia del ricovero in ospedale di Alessandro Campi, professore dell'Università di Perugia, amministratore unico dell'Aur, l'agenzia Umbria ricerche e direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento. (Perugiatoday.it)

Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte - (Adnkronos) – "Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha arricchito con una mostra dedicata a Niccolò Machiavelli". (Webmagazine24.it)

Alessandro Campi colpito da malore a Francoforte - Lo annuncia il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in una nota, esprimendo "solidarietà e vicinanza mia personale e del ministero della Cultura" "Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano" è stato "ricoverato in ospedale a Francoforte, a seguito di un malore, dopo l'inaugurazione del padiglione italiano alla Buchmesse che lui stesso ha […]. (Sbircialanotizia.it)