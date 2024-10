Albania, arrivata nave Libra con 16 migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina è arrivata in Albania la nave Libra. A bordo, i primi migranti presi in carico nei centri gestiti dall’Italia. Servizi di Massimiliano Cochi Albania, arrivata nave Libra con 16 migranti TG2000. Tv2000.it - Albania, arrivata nave Libra con 16 migranti Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina èinla. A bordo, i primipresi in carico nei centri gestiti dall’Italia. Servizi di Massimiliano Cochicon 16TG2000.

Migranti - la nave Libra è arrivata in Albania : i migranti sbarcati assistiti dal personale italiano - . L'articolo Migranti, la nave Libra è arrivata in Albania: i migranti sbarcati assistiti dal personale italiano sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Successivamente, e già in giornata, saranno trasferiti nel centro allestito Gjader, che li ospiterà durante l’elaborazione delle richieste d’asilo e in attesa dell’elaborazione delle domande e del loro esito. (Secoloditalia.it)

Migranti - arrivata in Albania la nave Libra della Marina : entrata nel porto di Shengjm - La nave Libra della Marina Militare sta entrando nel porto albanese di Shengjmn con a bordo i primi 16 migranti che saranno accolti nelle strutture italiane costruite nel Paese. Lo ha... (Ilmattino.it)

Migranti - nave Libra arrivata in Albania