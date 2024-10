Ainé live a Largo Venue (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ainè arriva con Buio Leggero Tour il 7 novembre a Largo Venue, in via Biordo Michelotti. Si tratta della seconda parte del suo concept album in uscita su tutte le piattaforme digitali l’11 ottobre. L'artista R&B sarà a Roma per la prima data del suo tour.Il nuovo concept album di Ainé è un Romatoday.it - Ainé live a Largo Venue Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ainè arriva con Buio Leggero Tour il 7 novembre a, in via Biordo Michelotti. Si tratta della seconda parte del suo concept album in uscita su tutte le piattaforme digitali l’11 ottobre. L'artista R&B sarà a Roma per la prima data del suo tour.Il nuovo concept album diè un

Cigno in concerto a Largo Venue per presentare il nuovo album “Buonanotte Berlinguer” - Sul palco Diego Cignitti (voce, chitarra), Ivan Chen (chitarra) Ludovica Morleo (octapad, percussioni), Ettore Mirabilia (synth), Roberto Sanguigni (basso synth), Tania Giommoni (voce, theremin, chitarra) e Bernardino Ponzani (batteria). In queste tredici tracce ci sono i contenuti spirituali, politici, etici e sociali che già in precedenza aveva affrontato. (Romadailynews.it)

Domani 24 settembre per “Interazioni Festival” a Roma : “Daughters” di Teodora Grano a Largo Venue - laboratorio con Sara Basta a Centrale Preneste - www. / Sono io che le somiglio tantissimo. Ingresso 2 euro; biglietti in vendita su Circuito VivaTicket. Partendo da una questione privata, Teodora Grano interroga le forme che non hanno un nome, andando a deflagrare il concetto di essere figlie. 00, sarà ancora accessibile la video-installazione “Ulteriori segni visivi / Further visual sign” dell’artista e performer Sordo Diana Anselmo, parte ... (Romadailynews.it)