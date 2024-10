Thesocialpost.it - Addio all’avvocato De Luca, principe del foro dei grandi processi del ‘900

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era conosciuto come il più grande penalista d’Italia, un titolo che però non amava. Giuseppe De, nato a Picciano nel 1926 e scomparso a 98 anni per le conseguenze di un’infezione polmonare, era un uomo che, nonostante il suo indiscusso successo, si schermiva di fronte ai complimenti. Allievo prediletto di Francesco Carnelutti, aveva saputo distinguersi grazie alla sua mente acuta e alla capacità di andare oltre i codici e le norme, portando a casa successi neipiù complessi del Novecento. La carriera Giuseppe Deaveva iniziato la sua carriera nel 1948, affiancando Carnelutti nel processo al Maresciallo Rodolfo Graziani, una vetrina che avrebbe anticipato una serie di trionfi.