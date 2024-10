Addio a Skarmeta l’autore del ‘Postino di Neruda’

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nato a Antofagasta, nel nord del Cile, il 7 novembre 1940, figlio di immigrati croati, Antonio Skármeta inizia a scrivere sin da bambino e alla fine degli anni Sessanta pubblica una raccolta di racconti, «El entusiasmo» e nel 1969 vince il premio Casa de las Americas con il saggio «Desnudo an el tejado». In seguito al colpo di stato (1973), Skármeta lascia gli studi di lettere e filosofia in Cile, per terminarli alla Columbia University di New York, dove ha iniziato a lavorare traducendo autori come Francis Scott Fitzgerald e Jack Kerouac. Dopo aver vissuto un anno in Argentina, si è trasferito a Berlino, dove ha insegnato sceneggiatura all’Accademia di cinema e televisione. In Germania ha pubblicato «Sognai che la neve bruciava» (1975) il suo primo romanzo.