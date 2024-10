Ad Anghiari parte la 12ª edizione de L’Intrepida (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto ad Anghiari per l’edizione 2024 de L’Intrepida. La cicloturistica non competitiva su bici d’epoca si svolgerà domenica 20 ottobre con partenza alle ore 8:45 da Piazza Baldaccio, ma il programma delle iniziative è iniziato, eccezionalmente, nella giornata odierna con il primo incontro Arezzonotizie.it - Ad Anghiari parte la 12ª edizione de L’Intrepida Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tutto pronto adper l’2024 de. La cicloturistica non competitiva su bici d’epoca si svolgerà domenica 20 ottobre connza alle ore 8:45 da Piazza Baldaccio, ma il programma delle iniziative è iniziato, eccezionalmente, nella giornata odierna con il primo incontro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ad Anghiari parte la 12ª edizione de L’Intrepida - Domenica 20 ottobre ad Anghiari (paese medievale in provincia di Arezzo) è in programma la 12ª edizione de L’Intrepida, la cicloturistica su biciclette d’epoca organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike che nel corso degli anni ha più volte superato quota 1000 partecipanti, diventando seconda per... (Arezzonotizie.it)