Xi minaccia Taiwan: "L'uso della forza? Opzione possibile" (Di martedì 15 ottobre 2024) Navi, aerei e i piani di sbarco: Pechino alza la tensione. "Non c'è diplomazia". Lai: "Difenderemo la democrazia". Timori Usa e Ue Ilgiornale.it - Xi minaccia Taiwan: "L'uso della forza? Opzione possibile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Navi, aerei e i piani di sbarco: Pechino alza la tensione. "Non c'è diplomazia". Lai: "Difenderemo la democrazia". Timori Usa e Ue

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa combina la Cina con le ultime esercitazioni militari intorno Taiwan - Manovre, messaggi e strategia dell'esercitazione militare cinese "Joint Sharp Sword-2024B" intorno all'isola di Taiwan. (startmag.it)

Esercitazioni Militari Cinesi: Un Monito Contro il Separatismo di Taiwan - Negli ultimi giorni, la Cina ha intrapreso una serie di esercitazioni militari su larga scala nello Stretto di Taiwan, suscitando ... (dailyexpress.it)

Taiwan, non solo la portaerei cinese: anche 153 aerei sorvolano l'isola. Pechino: "Questo è un severo avvertimento" - Come se non bastassero le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, oltre a gravissime situazioni come quelle nel Sudan in Africa, ora rischia di scoppiare un nuovo conflitto, questa volta dalle conseguen ... (affaritaliani.it)