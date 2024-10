361magazine.com - Victoria’s Secret: cresce l’attesa per la sfilata di questa sera. I dettagli e dove guardarla in streaming

(Di martedì 15 ottobre 2024) I siti americani parlano di una passerella su cui sfileranno gli Angeli storici con volti nuovi: per un cambiamento all’insegna del body positivity. A che ora eguardare la passerella più attesa dell’anno È finalmente arrivato il momento più atteso dell’anno. Il ritorno degli Angeli diche per anni hanno fatto sognare donne e ragazze di tutto il mondo. Dopo uno stop durato 4 anni, lo storico brand di lingerie torna a cavalcare l’onda del successo con un fashion show che promette importanti novità e qualche cambio di rotta. I siti americani parlano di una passerella su cui sfileranno gli Angeli storici con volti nuovi, per approcciare ad un cambiamento all’insegna del body positivity.