Ultimo: 10 volte live allo Stadio Olimpico di Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Annunciata oggi la terza data Romana del live previsto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nello Stadio della sua città, 9 date che aggiunte al primo Olimpico del 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10 live nel tempio della musica Romana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautore Romano: 4 luglio 2019, “La favola” davanti a un pubblico di 64mila persone. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (askanews) – Annunciata oggi la terza datana delprevisto per la prossima estate, terza tripletta estiva consecutiva nellodella sua città, 9 date che aggiunte al primodel 2019 gli valgono un record, vero e proprio traguardo di carriera: 10nel tempio della musicana, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. La prima data è una scritta indelebile nella storia del cantautoreno: 4 luglio 2019, “La favola” davanti a un pubblico di 64mila persone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari - Melis : «Nuovo stadio? Passo fondamentale per il club - non solo a livello sportivo» - Il direttore generale dei rossoblu è tornato a parlare del nuovo stadio degli isolani, aggiungendo alcuni dettagli Stefano Melis, direttore generale del Cagliari, ha parlato di uno dei temi più chiacchierati in casa Casteddu ovvero il nuovo stadio. […]. Ecco le sue parole ai microfoni di Radiolina circa un argomento che interessa a tutta la Serie A. (Calcionews24.com)

LIVE Inter-Torino 0-0 : inizia la partita allo Stadio San Siro - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (LIVE Inter-Torino 0-0: inizia la partita allo Stadio San Siro) © Inter-News. Dalla curva nessun striscione, come già comunicato dalla stessa tifoseria organizzata durante il comunicato di oggi. (Inter-news.it)

“Overdose D’Amore World Tour” - Zucchero live allo stadio Euganeo - . Ad un cartellone già ricchissimo di grandi show per l'estate 2025 allo Stadio Euganeo di Padova si aggiunge un nuovo grande nome: ZUCCHERO farà tappa nella Città del Santo il 28 giugno 2025! I biglietti sono in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e nei punti di vendita abituali dalle ore 18. (Padovaoggi.it)