Ucraina, Finlandia avverte: "Cresce la stanchezza dell'occidente verso Kiev" (Di martedì 15 ottobre 2024) Secondo il ministro degli Esteri finlandese, Elina Valtonen, i Paesi occidentali sperano sempre più in una qualche forma di risoluzione del conflitto C'è il pericolo "reale" di una "Crescente stanchezza" dei paesi occidentali nell'aiutare l'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonenin un'intervista al Financial Times ripresa da Ukrainska Pravda, in cui

