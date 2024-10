Ucciso per un paio di cuffie, le parole shock dell’assassino: “Non è stato un granché, mi sentivo vuoto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Ucciso per un paio di cuffie, l’assassino: “Non è stato un granché” Daniele Rezza, il 19enne che ha Ucciso a Rozzano il 31enne Manuel Mastrapasqua per un paio di cuffie dal valore di 15 euro, non ha provato nulla dopo l’omicidio. Sono le dichiarazioni shock, riportate dal Corriere della Sera, che il giovane ha rilasciato al giudice Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. “Mio padre era incredulo: come ci rimani quando pensi che un figlio di 19 anni uccide una persona?” rivela il giovane che poi ha aggiunto: “Ma non ci credeva che avessi Ucciso una persona, non riusciva ad accettarlo. Io mi confidavo più con mia madre che con mio padre, però anche lui mi vuole bene”. Tpi.it - Ucciso per un paio di cuffie, le parole shock dell’assassino: “Non è stato un granché, mi sentivo vuoto” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024)per undi, l’assassino: “Non èun” Daniele Rezza, il 19enne che haa Rozzano il 31enne Manuel Mastrapasqua per undidal valore di 15 euro, non ha provato nulla dopo l’omicidio. Sono le dichiarazioni, riportate dal Corriere della Sera, che il giovane ha rilasciato al giudice Domenico Santoro nel carcere di San Vittore. “Mio padre era incredulo: come ci rimani quando pensi che un figlio di 19 anni uccide una persona?” rivela il giovane che poi ha aggiunto: “Ma non ci credeva che avessiuna persona, non riusciva ad accettarlo. Io mi confidavo più con mia madre che con mio padre, però anche lui mi vuole bene”.

