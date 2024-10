Lettera43.it - TikTok, ancora un allarme dagli Usa: «Si diventa dipendenti dal social dopo 260 video»

(Di martedì 15 ottobre 2024)è finito nuovamente nel mirino dei media negli Stati Uniti dopo che una radio pubblica ha rivelato i contenuti di alcuni documenti interni. Secondo quanto trapelato, il popolarecinese non solo ha identificato gli effetti dannosi della propria piattaforma sui giovani, ma ha anche deliberatamente deciso di limitare le misure preventive. Questo per non intaccare gli altissimi numeri di traffico generati quotidianamente in tutto il mondo. Nei documenti c’è un chiaro passaggio che riguarda la dipendenza che può generare nei più giovani. Scatterebbe dopo un numero relativamente basso di video visti, se si pensa all’utilizzo rapido che si fa oggi deinetwork: 260.