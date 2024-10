Tvzap.it - Sonia Bruganelli in lacrime rivela cosa sta succedendo a “Ballando”

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Personaggi TV.Bruganeli è una delle protagoniste dicon le Stelle. Ad ogni puntata si scontra con la giuria venendo criticata non solo per le sue qualità di ballerina, ma soprattutto per la sua personalità che è passata dalla versione Gandhi a tigre in men che non si dica. Durante la diretta di sabato sera,è apparsa un pò confusa e sembra non reggere il confronto con chi la giudica, soprattutto con Selvaggia Lucarelli. Ma non solo, le critiche non si fermano solo allo show di Milly, ma anche fuori, come il recente attacco di Marco Salvati, che ha accusato l’imprenditrice di essere la causa della sua “cacciata” dal programma Avanti un altro., stanca di subire, ha avviato una diretta Instagram dove, tra le, ha raccontatosta