Six Kings Slam, Sinner subito in campo con Medvedev: obiettivo vittoria per un assegno d’oro (Di martedì 15 ottobre 2024) La Six Kings Slam sta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ricchissima esibizione organizzata dai sauditi che vedrà al via sei protagonisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Scenderà per primo in campo Sinner alle 18.30 di domani contro Medvedev. Un confronto andato in scena tante volte, con i confronti diretti che sono sul 7-7: la settima vittoria di Jannik in questa rivalità è arrivata proprio la settimana scorsa nei quarti di finale di Shanghai. L’altoatesino arriva a questa esibizione pieno di fiducia, reduce dal successo cinese e da una stagione eccezionale sotto ogni punto di vista, che lo vedrà con pieno merito chiudere l’anno al numero 1 del ranking mondiale. Ogni partecipante intasca 1.5 milioni, ma c’è lo stimolo di vincere per arrivare ad addirittura 6 milioni. Oasport.it - Six Kings Slam, Sinner subito in campo con Medvedev: obiettivo vittoria per un assegno d’oro Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Sixsta per cominciare: domani a Riad (Arabia Saudita) comincerà la prima edizione della ricchissima esibizione organizzata dai sauditi che vedrà al via sei protagonisti: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Jannike Daniil. Scenderà per primo inalle 18.30 di domani contro. Un confronto andato in scena tante volte, con i confronti diretti che sono sul 7-7: la settimadi Jannik in questa rivalità è arrivata proprio la settimana scorsa nei quarti di finale di Shanghai. L’altoatesino arriva a questa esibizione pieno di fiducia, reduce dal successo cinese e da una stagione eccezionale sotto ogni punto di vista, che lo vedrà con pieno merito chiudere l’anno al numero 1 del ranking mondiale. Ogni partecipante intasca 1.5 milioni, ma c’è lo stimolo di vincere per arrivare ad addirittura 6 milioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone - montepremi da capogiro e programma : la guida all’esibizione Six Kings Slams con Sinner - IL TABELLONE Novak Djokovic (SRB) byeJannik Sinner (ITA) vs Daniil Medvedev (RUS) Holger Rune (DEN) vs Carlos Alcaraz (ESP) Rafael Nadal (ESP) bye IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE PARTITE MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE Ore 18:30 – Medvedev (RUS) vs Sinner (ITA) A seguire – Rune (DEN) vs Alcaraz (SP) GIOVEDI’ 17 OTTOBRE Ore 18:30 – Djokovic (SRB) vs Medvedev (RUS) o Sinner (ITA) A seguire – Nadal (ESP) ... (Sportface.it)

Six Kings Slam 2024 - quando gioca Sinner. Tabellone - regolamento - montepremi e orari tv - 30: Novak Djokovic - vincitore Medvedev/Sinner Giovedì 17 ottobre non prima delle 20: Rafael Nadal - vincitore Rune/Alcaraz Sabato 19 ottobre alle 20: finale Dove vedere il Six Kings Slam in tv Le partite saranno trasmesse in diretta a pagamento sui canali di Sky Sport, in chiaro invece su Supertennis. (Sport.quotidiano.net)

Sinner e l’incognita recupero fisico al Six Kings Slam. Dubbi sulla spalla di Medvedev - Medvedev spera che la situazione del proprio arto non sia nulla di troppo grave per permettergli di provare a rimettere la testa avanti nel confronto diretto con Sinner. L’azzurro viene dalla vittoriosa campagna a Shanghai, battendo in semifinale proprio il russo; la settima vittoria negli ultimi otto scontri, portando così il confronto in parità nell’ultimo anno, quello in cui il ragazzo di ... (Oasport.it)