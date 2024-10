Sistema di tangenti tra Sogei e Difesa: coinvolti dirigenti e militari (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'operazione della Guardia di Finanza a Roma ha portato all'arresto di Paolino Iorio, attuale direttore generale business di Sogei, e di un imprenditore coinvolto nello stesso Sistema corruttivo. L’accusa è corruzione in merito a uno scambio di denaro pari a 15 mila euro. L’episodio è stato documentato dalle forze dell'ordine nel corso di un’inchiesta più ampia coordinata dalla Procura di Roma, che ha già portato a indagare 18 persone e 14 società .tangenti e contratti milionariLe indagini condotte dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza hanno rivelato un Sistema corruttivo ben radicato, in cui Paolino Iorio avrebbe ricevuto, in modo continuativo, somme di denaro in cambio di favori legati all'assegnazione di contratti pubblici. Ilfogliettone.it - Sistema di tangenti tra Sogei e Difesa: coinvolti dirigenti e militari Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'operazione della Guardia di Finanza a Roma ha portato all'arresto di Paolino Iorio, attuale direttore generale business di, e di un imprenditore coinvolto nello stessocorruttivo. L’accusa è corruzione in merito a uno scambio di denaro pari a 15 mila euro. L’episodio è stato documentato dalle forze dell'ordine nel corso di un’inchiesta più ampia coordinata dalla Procura di Roma, che ha già portato a indagare 18 persone e 14 società .e contratti milionariLe indagini condotte dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza hanno rivelato uncorruttivo ben radicato, in cui Paolino Iorio avrebbe ricevuto, in modo continuativo, somme di denaro in cambio di favori legati all'assegnazione di contratti pubblici.

