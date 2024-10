Iodonna.it - Si restringono sempre di più le libertà in Afghanistan: il provvedimento sarà applicato in tutto in tutto il Paese e verrà implementato gradualmente

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una nuova stretta inda parte del ministero talebano per la Promozione delle virtù e la Prevenzione dei vizi e questa volta riguarda la stampa: d’ora in poivietato ai media afghani di pubblicare foto e riprendere in video immagini di qualsiasi essere vivente, comprese persone e animali.