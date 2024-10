Sesso in auto davanti al Comune: sconcerto a Como, chi c'era a bordo... (Di martedì 15 ottobre 2024) C'era una volta la camporella, quell'attimo di focosa passione in auto ai margini delle città, nei parcheggi dei supermercati o, come da derivazione del nome, in aperta campagna. Perché quando scappa scappa! Stavolta, però, l'ars amatoria è esplosa in pieno centro e in pieno giorno. A Como gli agenti della Polizia di Stato, infatti, hanno denunciato una coppia di francesi per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla frequente presenza di minori nella zona. Due turisti che, presi dalla passione, stavano infatti facendo Sesso in auto, di pomeriggio e davanti all'ingresso principale della città che dà il nome al famoso lago. Un episodio che ha poco del romantico e molto dello scabroso e che ha sconvolto la comunità, perché verificatosi alla luce del sole e in presenza di bambini. Liberoquotidiano.it - Sesso in auto davanti al Comune: sconcerto a Como, chi c'era a bordo... Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) C'era una volta la camporella, quell'attimo di focosa passione inai margini delle città, nei parcheggi dei supermercati o, come da derivazione del nome, in aperta campagna. Perché quando scappa scappa! Stavolta, però, l'ars amatoria è esplosa in pieno centro e in pieno giorno. Agli agenti della Polizia di Stato, infatti, hanno denunciato una coppia di francesi per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla frequente presenza di minori nella zona. Due turisti che, presi dalla passione, stavano infatti facendoin, di pomeriggio eall'ingresso principale della città che dà il nome al famoso lago. Un episodio che ha poco del romantico e molto dello scabroso e che ha sconvolto la comunità, perché verificatosi alla luce del sole e in presenza di bambini.

