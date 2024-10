Lopinionista.it - Scuola, Valditara: ‘Dati Invalsi in recupero in tutte le Regioni’

(Di martedì 15 ottobre 2024) GiuseppeGENOVA – “I datisono molto incoraggianti, testimoniano unrispetto agli anni passati, il Covid certamente ha creato una frattura ancora più significativa, in alcuni casi recuperiamo persino rispetto al 2019 sia in italiano, matematica, inglese inle Regioni italiane”. Così il ministro dell’istruzione Giuseppea margine di una visita in un istituto scolastico genovese risponde a una domanda dei cronisti sulle carenze registrate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo nella preparazione degli studenti che frequentano le scuole secondarie, più marcate rispetto a quelle degli studenti iscritti alle scuole primarie.