Scomparsa di Greta Spreafico | le nuove indagini e casi di Chi l’ha visto?

La Scomparsa di Greta Spreafico, avvenuta oltre due anni fa, continua a essere avvolta nel mistero. Mercoledì 16 ottobre alle 21.20 su Rai 3, Federica Sciarelli condurrà una nuova puntata di "Chi l'ha visto?", durante la quale verranno presentati documenti e testimonianze inedite legati a questo caso. Le indagini si concentrano sul giardiniere, l'ultima persona che ha trascorso la notte con Greta il 3 giugno, e sul suo fidanzato. La procura cerca di fare luce su quanto accaduto quella notte, ma ancora non ci sono risposte definitive. Altri casi di persone scomparse Durante la stessa puntata si tornerà a parlare di un altro inquietante caso, quello della sedicenne Scomparsa a Viareggio. La giovane, secondo alcune testimonianze, potrebbe essere fuggita volontariamente con un uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata.

Scomparsa di Greta Spreafico - dopo 2 anni c’è un altro indagato : è l’ex fidanzato - Vi raccomandiamo. Spreafico si era recata in Polesine pare proprio per vendere gli immobili a un parente, ma di lei si sono perse le tracce due giorni prima della data in cui era stato fissato il rogito, e il suo corpo, così come la Kia Picanto su cui viaggiava, non sono mai stati trovati. (News.robadadonne.it)

Greta Spreafico scomparsa - l’eredità e l’ultimo viaggio per vendere la casa del nonno - In quei giorni Greta Spreafico era andata in Polesine per vendere degli immobili a un parente, ma di lei si erano perse le tracce due giorni prima del rogito, per il quale era stato fissato l’appuntamento dal notaio per il 6 giugno. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e nemmeno l’auto che utilizzava, una Kia Picanto, e da dalla notte tra il 3 e 4 giugno a oggi, non è mai emerso nessun elemento ... (Ilgiorno.it)

Greta Spreafico scomparsa - l’ex fidanzato indagato per omicidio. Il giallo del testamento - Le ultime ore La notte tra il 4 e il 5 giugno 2022, Greta Spreafico e Andrea Tosi girano insieme per locali di Porto Tolle. Como, 8 ottobre 2024 – Nuova svolta sul caso di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba scomparsa il 4 giugno 2022 a Porto Tolle, località nel Delta del Po. La coppia, dopo una relazione burrascosa, si era lasciata ma i due continuavano comunque a sentirsi. (Ilgiorno.it)