Ricercato si presenta per il passaporto al commissariato Rai: arrestato (Di martedì 15 ottobre 2024) Un 75enne, Ricercato per violazione degli obblighi familiari, finisce in carcere mentre richiede il passaporto Un uomo di 75 anni è stato arrestato dopo essersi presentato al commissariato Rai di Piazza Mazzini per richiedere il passaporto. Ignaro del fatto che su di lui pendesse un mandato di rintraccio, emesso dalla Procura di Civitavecchia, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'uomo aveva regolarmente fissato un appuntamento e si era presentato con tutta la documentazione necessaria. Durante la verifica dei dati personali da parte delle forze dell'ordine, è emerso l'alert relativo al suo stato di Ricercato. L'uomo è stato immediatamente fermato e, dopo gli accertamenti di rito, trasferito presso il carcere di Rebibbia. Dovrà scontare una pena di 5 mesi di reclusione e pagare una multa di 500 euro.

