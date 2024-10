Re Carlo in Australia, snobbato e nel mirino dei repubblicani: "Addio al regno" (Di martedì 15 ottobre 2024) In Australia uno dei viaggi più difficili e impegnativi per Re Carlo, non tanto per la distanza. Il sovrano del regno Unito è in partenza venerdì per l'altro emisfero e non lo aspettano gli stessi onori e l'accoglienza che furono riservati alla neo incoronata regina Elisabetta nel 1954, quando si stima che tre quarti della popolazione Australiana di allora andarono a Sydney pur di vederla. L'accoglienza di massa è appannaggio del passato, in un continente dove le istanze repubblicane si fanno sempre più incalzanti e, di conseguenza, la monarchia è ormai vista dai più come un retaggio del colonialismo. L'Australian Republic Movement (Arm) - ricorda il magazine britannico Spectator - ha parlato della visita come un'occasione per «riaccendere il dibattito sulla repubblica». Iltempo.it - Re Carlo in Australia, snobbato e nel mirino dei repubblicani: "Addio al regno" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Inuno dei viaggi più difficili e impegnativi per Re, non tanto per la distanza. Il sovrano delUnito è in partenza venerdì per l'altro emisfero e non lo aspettano gli stessi onori e l'accoglienza che furono riservati alla neo incoronata regina Elisabetta nel 1954, quando si stima che tre quarti della popolazionena di allora andarono a Sydney pur di vederla. L'accoglienza di massa è appannaggio del passato, in un continente dove le istanze repubblicane si fanno sempre più incalzanti e, di conseguenza, la monarchia è ormai vista dai più come un retaggio del colonialismo. L'n Republic Movement (Arm) - ricorda il magazine britannico Spectator - ha parlato della visita come un'occasione per «riaccendere il dibattito sulla repubblica».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Re Carlo in Australia come “una vecchia rock star al suo ultimo tour” : tutti e sei i premier lo snobbano e non si presentano al ricevimento - Ciò nonostante, Sky News ha riportato la notizia che Jacinta Allan, leader dello stato di Victoria, è stata l’ultima a confermare la sua assenza subito dopo che lo smacco era partito da Peter Malinauskas, capo dell’Australia del Sud, “già impegnato in una riunione di Gabinetto”. Più che di un cerimoniale riservato ad un capo di Stato e soprattutto ad un re al vertice del Commonwealth, Carlo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Perché i capi dei sei Stati diserteranno il gala in onore di Re Carlo in viaggio in Australia - Si tratta del viaggio più lungo che il sovrano fa dopo la diagnosi di cancro. Re Carlo III e la Regina Camilla saranno impegnati da venerdì 18 ottobre in un tour di 9 giorni in Australia e Samoa. Continua a leggere . Tuttavia, non mancano le polemiche, a partire dal fatto che i premier dei sei stati australiani diserteranno l'evento di gala in onore della coppia reale in programma il 21 ottobre ... (Fanpage.it)

Re Carlo in partenza per l’Australia. Camilla è terrorizzata - In questi mesi di malattia, Camilla ha manifestato più volte la sua ansia nei confronti del marito che non si è mai risparmiato pur di tener fede ai suoi doveri di Re e il viaggio in Australia rientrava in questi. Il prossimo 18 ottobre saliranno sull’aereo che li porterà dall’altra parte del mondo e la Regina consorte è letteralmente terrorizzata. (Dilei.it)