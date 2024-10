Lettera43.it - Queen, in arrivo un album di inediti? Roger Taylor: «Perché no»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ipotrebbero essere pronti per un nuovodi. Il primo senza Freddie Mercury alla voce. Al suo posto Adam Lambert, 42enne di Indianapolis che è diventato frontman ufficiale della band nel 2011. L’indiscrezione arriva direttamente da, batterista e fondatore del gruppo, ai microfoni del podcast britannico Uncut. «Potrebbe accadere, io e Brian (May, ndr.) ne stiamo parlando e pensiamo di avere del buon materiale», ha spiegato l’artista, anticipando un potenziale disco. «Siamo ancora in grado di suonare e di cantare, quindinon dovremmo?». Si tratterebbe della prima pubblicazione dal 1995, quando uscì postumo Made in Heaven quattro anni dopo la morte del frontman per Aids. Nel 2006 uscì la collaborazione con Paul Rodgers, nel 2022 il singolo Face It Alone, inciso durante la registrazione di The Miracle.