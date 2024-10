Ilrestodelcarlino.it - Pubblica assistenza, un’ambulanza contro la violenza sulle donne

(Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica in piazza Minghetti, intorno alle 11, l’Associazionecittà di Bologna odv in occasione del progettola‘Anatomia di un istante’ ha presentato alla cittadinanza una nuova ambulanza, sulla quale è raffigurato uno sloganlain ogni sua forma. Il progetto in questione, patrocinato da Anpas Emilia-Romagna e in collaborazione con la ‘Casa delle’, sarà oggetto di un percorso formativo rivolto ai volontari della nostra associazione. Presenti i volontari della, che hanno così mostrato il nuovo mezzo di soccorso alla cittadinanza.