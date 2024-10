Potenziamento della rete fognaria in via Cimatti: le modifiche alla viabilità (Di martedì 15 ottobre 2024) Stanno proseguendo i lavori da parte di Hera per la sostituzione e il Potenziamento della rete fognaria nel Borgo Durbecco di Faenza, nella zona di via Cimatti, colpita più volte dall'alluvione. Da oggi, martedì 15 ottobre, per circa tre settimane, sono previste nuove modifiche alla viabilità Ravennatoday.it - Potenziamento della rete fognaria in via Cimatti: le modifiche alla viabilità Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Stanno proseguendo i lavori da parte di Hera per la sostituzione e ilnel Borgo Durbecco di Faenza, nella zona di via, colpita più volte dall'alluvione. Da oggi, martedì 15 ottobre, per circa tre settimane, sono previste nuove

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grottaminarda - avviato l'iter di potenziamento della rete idrica comunale - Proficura riunione questa mattina presso gli Uffici della Regione Campania di Collina Liguorini ad Avellino, tra i consulenti della Regione, l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale di Grottaminarda: ha avuto ufficialmente inizio l’iter amministrativo per la realizzazione... (Avellinotoday.it)

Salerno - l’Asl assume 14 Diabetologi per il potenziamento della Rete Assistenziale Diabetologica - L’Asl Salerno ha portato a completamento la procedura per l’assunzione di 14 diabetologi, che sono stati immessi in servizio nella scorsa settimana. Segui ZON. IT su Google News. Tutti i nuovi medici assunti, inoltre, opereranno su 38 ore settimanali, in modo da rispondere meglio alle esigenze dell’utenza di tutto il territorio provinciale, che va da Scafati a Sapri. (Zon.it)

Rubinetti a secco per i lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica e fognaria - . Il Comune della città del Foro ha informato la cittadinanza che nella giornata di giovedì 12 settembre saranno eseguiti interventi di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica. Rubinetti a secco a Santa Maria Capua Vetere per consentire l'esecuzione di lavori alla rete idrica e fognaria. (Casertanews.it)