Piotta omaggia Luigi Tenco nel nuovo singolo ‘Vedrai vedrai’ - Un omaggio contemporaneo al capolavoro […]. (Adnkronos) – Un omaggio, un tributo, una reinterpretazione di una pietra miliare della canzone d'autore che negli anni '60 ha rivoluzionato la musica italiana. Piotta reinterpreta in chiave urban 'Vedrai Vedrai' di Luigi Tenco e il brano è disponibile da oggi in tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda/Altafonte. (Periodicodaily.com)