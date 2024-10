Pestò l’arbitro in campo, già radiato l’ex presidente dell’Ankaragucu ora rischia 13 anni di carcere (Di martedì 15 ottobre 2024) Faruk Koca, ex presidente dell'Ankaragucu rischia fino a 13 anni di carcere a seguito del pestaggio dell'arbitro avvenuto a fine gara nel dicembre 2023. Dopo un diretto al volto, riempì di calci il direttore di gara a terra. Koca venne immediatamente arrestato, poi radiato. Ora il processo penale. Fanpage.it - Pestò l’arbitro in campo, già radiato l’ex presidente dell’Ankaragucu ora rischia 13 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Faruk Koca, exdell'Ankaragucufino a 13dia seguito del pestaggio dell'arbitro avvenuto a fine gara nel dicembre 2023. Dopo un diretto al volto, riempì di calci il direttore di gara a terra. Koca venne immediatamente arrestato, poi. Ora il processo penale.

Calci e pugni all’arbitro : l’ex presidente rischia 13 anni di carcere - Pesanti sanzioni per Koca e l’Ankaragucu Le conseguenze dell’aggressione non si sono fatte attendere. L’aggressione, immortalata dalle telecamere, ha suscitato indignazione internazionale, mettendo in luce un problema sempre più grave nel mondo del calcio: la violenza contro i direttori di gara. (Thesocialpost.it)

L’ex presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca rischia 13 anni di carcere : era stato squalificato a vita dopo aver aggredito un arbitro - com/ECGL6j7BvQ — Ümit Özda? (@umitozdag) December 11, 2023 La ricostruzione “Mentre ero a terra, tutte le persone mi hanno preso a calci in faccia e in altre parti del corpo molte volte. Faruk bey, bir… pic. . Yere dü?en hakeme yerde 10 ki?i tekmelerle vuruyor. I padroni di casa erano stati puniti con un’ammenda di 65mila euro e cinque partite a porte chiuse. (Ilfattoquotidiano.it)

Calci e pugni all'arbitro a fine partita - adesso l'ex presidente dell'Ankaragucu rischia il carcere - . Koca è già stato squalificato a vita pochi giorni dopo l'episodio e il club è stato punito con una multa di 65 mila euro e con cinque partite disputate a porte chiuse. Le immagini dell'aggressione in campo al termine della partita con il Rizespor, finita 1-1 dopo un controverso rigore assegnato agli ospiti nel finale, avevano fatto il giro del mondo. (Agi.it)