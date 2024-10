Per Capodanno a Torino arrivano i big: Tananai, Malika Ayane e i Morcheeba per il concerto del 31 dicembre (Di martedì 15 ottobre 2024) Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul concerto di Capodanno che si terrà in piazza Castello a Torino. A condurre l’evento potrebbe essere Malika Ayane e tra gli artisti sul palco potrebbero esserci Tananai e i Morcheeba.La Torinotoday.it - Per Capodanno a Torino arrivano i big: Tananai, Malika Ayane e i Morcheeba per il concerto del 31 dicembre Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni suldiche si terrà in piazza Castello a. A condurre l’evento potrebbe esseree tra gli artisti sul palco potrebbero essercie i.La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Capodanno a Torino arrivano i big: Tananai, Malika Ayane e i Morcheeba per il concerto del 31 dicembre - Mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul concerto di capodanno che si terrà in piazza Castello a Torino. A condurre l’evento potrebbe essere ... (torinotoday.it)

Capodanno in piazza a Torino: festa con Tananai, Malika Ayane e Morcheeba - Per condurre la serata in piazza Castello insieme a Malika Ayane, nella doppia veste di cantante e conduttrice, Camila Raznovich e il comico torinese Davide D'Urso ... (torino.corriere.it)

Capodanno a Torino con Tananai, Morcheeba e Malika Ayane - Annunciati i nomi del concertone di piazza Castello, il 1° gennaio torna invece la musica classica ... (torino.repubblica.it)