Neonati sepolti a Parma, al via al Riesame ma Chiara Petrolini assente, procura chiede carcere: “Può uccidere ancora” (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziata oggi l'udienza al Tribunale del Riesame di Bologna per Chiara Petrolini, la studentessa 22enne attualmente agli arresti domiciliari per l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento del cadavere del suo secondo neonato rinvenuto il 9 agosto scorso nel suo giardino, nonché per la soppre Ilgiornaleditalia.it - Neonati sepolti a Parma, al via al Riesame ma Chiara Petrolini assente, procura chiede carcere: “Può uccidere ancora” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È iniziata oggi l'udienza al Tribunale deldi Bologna per, la studentessa 22enne attualmente agli arresti domiciliari per l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento del cadavere del suo secondo neonato rinvenuto il 9 agosto scorso nel suo giardino, nonché per la soppre

