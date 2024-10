Morte di Yuri Galli, quattro condanne (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayquattro condanne a due anni e sei mesi di reclusione, per omicidio colposo, e una assoluzione. Questa la sentenza di primo grado resa nota dal tribunale di Firenze in merito alla Morte di Yuri Galli, elettricista originario di Montale Firenzetoday.it - Morte di Yuri Galli, quattro condanne Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaya due anni e sei mesi di reclusione, per omicidio colposo, e una assoluzione. Questa la sentenza di primo grado resa nota dal tribunale di Firenze in merito alladi, elettricista originario di Montale

Tragico infortunio . Quattro condanne per la morte di Yuri. Cadde da sei metri - Sul posto arrivò una ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto e l’equipaggio fu supportato anche da alcuni volontari fuori servizio della Croce Viola di Sesto che si trovavano nella loro sede all’interno del Centro commerciale Coop. È stato assolto con la formula "perché il fatto non sussiste", un dipendente della Obi, difeso dagli avvocati Matteo Ormi e Francesco Maresca, accusato di ... (Lanazione.it)

“Omicidio colposo” : quattro condanne per la morte dell’elettricista caduto da una scala - Firenze, 14 ottobre 2024 – Dopo ??????9 anni, sono arrivate quattro condanne per la morte dell’elettricista Yuri Galli: cadde da una scala mentre eseguiva un lavoro all'impianto elettrico in un punto vendita di una nota catena a Sesto Fiorentino per il 29enne di Montale (Pistoia), non ci fu nulla da fare. (Lanazione.it)

