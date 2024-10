Milan, Fonseca ritrova un titolare per l’Udinese. Panchina ‘punitiva’ per due? (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Milan di Paulo Fonseca affronterà sabato pomeriggio l'Udinese a 'San Siro': ecco come arriveranno i rossoneri alla sfida di Serie A Pianetamilan.it - Milan, Fonseca ritrova un titolare per l’Udinese. Panchina ‘punitiva’ per due? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Pauloaffronterà sabato pomeriggio l'Udinese a 'San Siro': ecco come arriveranno i rossoneri alla sfida di Serie A

Verso Milan-Udinese - da Fikayo Tomori a Tijjani Reijnders : quanti cambi per Fonseca - Potrebbe anche esserci spazio per Loftus-Cheek al posto di Reijnders. Pavlovic dovrebbe prendere il posto di Tomori, così come Okafor quello di Abraham. Verso Milan-Udinese, Paulo Fonseca prepara una mini rivoluzione: fuori Tomori, ma rischia anche Reijnders. Il centrocampista olandese è, infatti, chiamato a dare delle risposte, ma Fonseca potrebbe concedergli una gara di stop. (Dailymilan.it)

Come riprende il Milan di Fonseca dopo la sosta : un ritorno importante - Il Milan di Paulo Fonseca affronterà sabato pomeriggio l'Udinese a 'San Siro': ecco come arriveranno i rossoneri alla sfida di Serie A. (Pianetamilan.it)

SANDRO POCHESCHI : “FONSECA ABBANDONATO DAL MILAN. IBRA STA SBAGLIANDO TUTTO. PELLEGRINI CON LA 10 IN NAZIONALE? NON POSSO VEDERLO” - Non ha una squadra perché scomodo. Il secondo posto? Sì, però noi ci ricordiamo sempre le ultime partite”. Oggi si vede una situazione tattica con un quinto che passa dall’altro quinto e fa gol. Non posso vedere quella maglia della Nazionale alle spalle di Pellegrini. Io negli allenamenti proibisco di portare la palla dietro, voglio verticalità. (Tvplay.it)