Mike Tyson vs Jake Paul | Netflix annuncia data e orario dell’incontro – Video

(Adnkronos) – Manca sempre meno all'attesissimo incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul. Il match tra l'ex leggendario pugile, uno dei più forti di sempre, e lo youtuber statunitense è destinato a passare alla storia proprio come fu a suo tempo per quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor.

Jake Paul vs. Mike Tyson - il trailer dell’incontro in diretta mondiale su Netflix - Jake Paul vs. it - Da chi il cinema lo ama. Netflix ha inoltre annunciato COUNTDOWN: PAUL VS. TYSON, una serie di documentari in tre parti con accesso ravvicinato ai pugili. Jake Paul vs. Jake Paul vs. 000 posti. Nel co-main event, l’indiscussa campionessa mondiale dei superleggeri di Matchroom Katie Taylor (23-1, 6 KO) difenderà il suo titolo indiscusso in 10 round da due minuti contro la ... (Cinefilos.it)

