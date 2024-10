Lapresse.it - Migranti, Edi Rama sui centri in Albania: “E’ tutto competenza dell’Italia”

(Di martedì 15 ottobre 2024) La costruzione deiperin, il trasporto, la sistemazione e la registrazione degli arrivi:. Lo ha detto il premier albanese Edi, in un’intervista al Corriere della Sera, all’indomani della partenza della prima nave italiana con a bordodiretta verso le strutture allestite a Schengjin e Gjader. “L’accordo prevede che, dalla costruzione alla gestione deie dell’intero processo di arrivo, fino a sistemazione, registrazione ed elaborazione delle domande dei, sia didella parte italiana”, le parole del capo del governo di Tirana rispondendo a una domanda sull’apertura deiitaliani per richiedenti asilo nel Paese balcanico, che ha suscitato le forti critiche delle opposizioni. Intanto a Lampedusa nella giornata di ieri sono arrivate 980 persone in 24 sbarchi.