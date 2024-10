Mensa scolastica, approvato il progetto: "Sorgerà nell’ex palestra" (Di martedì 15 ottobre 2024) approvato il progetto di fattibilità per la nuova Mensa della scuola primaria di Argenta, Sorgerà dove fino a poche settimane fa si trovava la palestra del polo scolastico, la cui demolizione è partita a fine agosto scorso. Si prosegue, infatti, con la realizzazione del progetto di ricostruzione di tutto il plesso scolastico, con l’obiettivo della rifunzionalizzazione, della sicurezza sismica e della completa neutralità energetica degli edifici. L’edificio si svilupperà su diversi corpi, ma sarà a un solo piano. I lati saranno ad ampie vetrate per dare luminosità agli ambienti, e affacceranno sul parco della scuola. Ilrestodelcarlino.it - Mensa scolastica, approvato il progetto: "Sorgerà nell’ex palestra" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ildi fattibilità per la nuovadella scuola primaria di Argenta,dove fino a poche settimane fa si trovava ladel polo scolastico, la cui demolizione è partita a fine agosto scorso. Si prosegue, infatti, con la realizzazione deldi ricostruzione di tutto il plesso scolastico, con l’obiettivo della rifunzionalizzazione, della sicurezza sismica e della completa neutralità energetica degli edifici. L’edificio si svilupperà su diversi corpi, ma sarà a un solo piano. I lati saranno ad ampie vetrate per dare luminosità agli ambienti, e affacceranno sul parco della scuola.

