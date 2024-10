Medico aggredito in pronto soccorso da un 19enne nordafricano: spazientito per l'attesa, prende a testate un vetro e minaccia i sanitari (Di martedì 15 ottobre 2024) TRENTO - Scontento per l'attesa - a suo dire troppo lunga - per essere visitato, ha dato in escandescenze aggredendo un Medico e prendendo a testate uno dei vetri del pronto soccorso fino a Ilgazzettino.it - Medico aggredito in pronto soccorso da un 19enne nordafricano: spazientito per l'attesa, prende a testate un vetro e minaccia i sanitari Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) TRENTO - Scontento per l'- a suo dire troppo lunga - per essere visitato, ha dato in escandescenze aggredendo unndo auno dei vetri delfino a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza e pronto soccorso - il medico Daniele Coen : “Dobbiamo prepararci alle conseguenze del cambiamento climatico” - . In questi ultimi anni, in Italia sono arrivati soprattutto migranti provenienti dai Paesi piu? colpiti da siccita?, alluvioni e, piu? in generale, dal cambiamento climatico, dipendenti dal grano russo e ucraino e aree del mondo allo stremo per le conseguenze dell’innalzamento delle temperature medie e per le carestie. (Ilfattoquotidiano.it)

Nour - la bimba morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso - visitata da un medico a gettone - Nelle prossime ore l’autopsia sul corpo della bambina: la dottoressa in servizio notturno all’ospedale di Lavagna nell’ambito del progetto “Gaslini diffuso” pagata da una cooperativa. (Genova.repubblica.it)

Nour - la bimba morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso - visitata da un medico a gettone - Nelle prossime ore l’autopsia sul corpo della bambina: la dottoressa in servizio notturno all’ospedale di Lavagna nell’ambito del progetto “Gaslini diffuso” pagata da una cooperativa. (Genova.repubblica.it)