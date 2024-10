«Mbappé indagato per violenza sessuale», le accuse choc alla stella del Real Madrid: la denuncia di una donna in Svezia (Di martedì 15 ottobre 2024) «Stupro e violenza sessuale»: queste le accuse per Kylian Mbappé, che - stando al quotidiano Expressen - sarebbe indagato in Svezia per reati commessi lo scorso giovedì Leggo.it - «Mbappé indagato per violenza sessuale», le accuse choc alla stella del Real Madrid: la denuncia di una donna in Svezia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Stupro e»: queste leper Kylian, che - stando al quotidiano Expressen - sarebbeinper reati commessi lo scorso giovedì

Violenza domestica : udienza preliminare per il 37enne indagato - Fissata l'udienza preliminare per il trentasettenne, residente a Melito Irpino per maltrattamenti in famiglia. L'uomo dovrà comparire davanti al Gup del tribunale di Benevento, la dottoressa Loredana Camerlengo, I'8 gennaio 2025. l1 trentasettenne-difeso dall'avvocato Guido Barrasso- è accusato... (Avellinotoday.it)

Ai domiciliari molestatore seriale di infermiere : 67enne indagato per violenza sessuale - Bologna, 21 settembre 2024 – È finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un 67enne di origini straniere, pregiudicato. I fatti si sono verificati agli inizi di agosto: il primo episodio è accaduto quando l’uomo avrebbe palpeggiato con insistenza i glutei dell’infermiera; il secondo, il giorno dopo, quando avrebbe tentato di molestare nuovamente la stessa infermiera, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Afferrata per un braccio - schiacciata contro il muro e molestata : 28enne indagato per violenza sessuale su minore - Afferrata per un braccio, schiacciata contro un muro, impedita nei movimenti e baciata da un uomo dopo essere entrata in un negozio per comperare un panino. L’indagato, un pakistano di 28 anni difeso dall’avvocato Chiara Camilletti, è accusato del reato di violenza sessuale aggravata, in... (Perugiatoday.it)