(Di martedì 15 ottobre 2024) Mattarella "Non consentire che tornino divari territoriali"

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema di Welfare, frutto dei principi della Costituzione e delle scelte compiute nei decenni repubblicani, costituisce un pilastro del nostro modello sociale, oltre che un tratto essenziale della stessa cittadinanza”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio in occasione del Forum “Welfare, Italia”2024.“Tuttavia – aggiunge – i servizi, le regole, gli equilibri raggiunti, non sono garantiti in astratto, ma necessitano di continuo adeguamento e rafforzamento rispetto ai mutamenti delle domande che provengono dalla società, allo scopo di assicurare ai diritti il loro irrinunciabile carattere universalistico.L’impegno di ricerca e di proposta che si assume il Think Tank “Welfare, Italia”, con la redazione del Rapporto annuale, è, sotto questo profilo, apprezzabile”.