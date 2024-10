“Logistics data specialist”: presentato nuovo corso rivolto ai giovani (Di martedì 15 ottobre 2024) FASANO - Si è svolto nella sala di rappresentanza di palazzo di città a Fasano, l'incontro di presentazione del corso di Logistics data specialist in partenza presso la sede di Formare Puglia di Fasano. Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla Viabilità, mobilità e pedonalità del Brindisireport.it - “Logistics data specialist”: presentato nuovo corso rivolto ai giovani Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) FASANO - Si è svolto nella sala di rappresentanza di palazzo di città a Fasano, l'incontro di presentazione deldiin partenza presso la sede di Formare Puglia di Fasano. Alla presentazione hanno preso parte l’assessore alla Viabilità, mobilità e pedonalità del

Un percorso gratuito e retribuito per diventare Logistics data specialist - FASANO - Formare Puglia Aps arricchisce ulteriormente l'offerta formativa di eccellenza con una importante novita?. La sede di via Carso 1 diventa sede di Its Academy Mobilita? con l'avvio del percorso per diventare Logistics Data Specialist, figura molto richiesta dal mercato del lavoro (il... (Brindisireport.it)