LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani battuti nel finale (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Incredibile finale di partita amici. Cordinier clamorosamente si butta dentro per due veloci, poi la perdono quelli dello Zalgiris. La Virtus ha addirittura 2 chance di pareggiare da oltre l’arco, ma Belinelli e Cordinier sbagliano. Rimessa organizzata per la Virtus!! Steal di Giedraitis. Poi però la perde per lo stesso giocatore dello Zalgiris! Incredibile. Palla Virtus, 20 secondi! 68-71 Uno su due per Smailagic. 40? Due liberi per Smailagic. La Virtus ha avuto il tiro del sorpasso. Sbaglia la tripla Hackett che avrebbe dato la testa a Bologna. 68-70 PA-JO-LA! Ne ha ancora. Tripla! 65-70 Sbaglia Francisco, corregge Smailagic. Duro colpo per la Virtus. 2’02” Altro review amici! Chiesto da Banchi. 65-67 Uno su due Cordinier. Ora due per lo Zalgiris, ed era la stessa azione. Amici, non abbiamo ben capito l’interpretazione arbitrale. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 68-71, Eurolega basket in DIRETTA: emiliani battuti nel finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIncredibiledi partita amici. Cordinier clamorosamente si butta dentro per due veloci, poi la perdono quelli dello. Laha addirittura 2 chance di pareggiare da oltre l’arco, ma Belinelli e Cordinier sbagliano. Rimessa organizzata per la!! Steal di Giedraitis. Poi però la perde per lo stesso giocatore dello! Incredibile. Palla, 20 secondi! 68-71 Uno su due per Smailagic. 40? Due liberi per Smailagic. Laha avuto il tiro del sorpasso. Sbaglia la tripla Hackett che avrebbe dato la testa a. 68-70 PA-JO-LA! Ne ha ancora. Tripla! 65-70 Sbaglia Francisco, corregge Smailagic. Duro colpo per la. 2’02” Altro review amici! Chiesto da Banchi. 65-67 Uno su due Cordinier. Ora due per lo, ed era la stessa azione. Amici, non abbiamo ben capito l’interpretazione arbitrale.

